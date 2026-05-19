CFM pierde un milion de lei anual din cauza furtului pieselor de pe șine și locomotive.

De la începutul anului au fost înregistrate zeci de astfel de cazuri.

Hoții au pătruns în depoul din Bălți la miez de noapte pentru a fura piese de locomotivă. Au fost observați de paznici, care au sunat la Poliție. În acea noapte era de serviciu Adrian Țurca, scrie moldova1.md.

„Până a sosit Poliția, am primit un telefon de la un angajat care mi-a spus că au tras două focuri în aer. Colegul meu, Sergiu Grosu, a alergat după ei și a prins unul. Erau mascați, doi s-au întors și l-au lovit cu piciorul”, a declarat șeful de tură al depoului din Bălți, Adrian Țurca.

Poliția a inițiat un dosar penal. Sunt cercetați cinci bărbați din Orhei, Soroca și Chișinău, cu vârste între 22 și 29 de ani. Aceștia riscă până la patru ani de închisoare.

Mai multe furturi pe calea ferată sunt investigate și de Poliția din Capitală. Unul dintre cazuri a avut loc pe 9 mai la stația Revaca. Angajații au descoperit dispariția unor piese importante din sistemul de control al traficului feroviar. Acestea sunt duse la centre de colectare a fierului vechi și vândute pe nimic. Astfel de infracțiuni pun în pericol circulația trenurilor și pot provoca accidente, întârzieri și pierderi materiale semnificative.

De cele mai multe ori, infractorii fură elemente de fixare a traversei din lemn, șine și șine de ghidaj, stâlpi metalici și plăci de susținere pentru căile ferate. În ultimul an și jumătate, pe calea ferată au fost înregistrate peste 30 de furturi. Majoritatea cazurilor au avut loc în nordul țării.

„Piesele pe care le fură sunt aproape imposibil de găsit - sunt foarte rare și trebuie comandate din străinătate. Din cauza lipsei acestor piese, suntem nevoiți să oprim circulația trenurilor”, a declarat mecanicul șef al CFM, Dorin Guzun.

Anul trecut, din cauza furturilor de piese metalice, Calea Ferată a Moldovei a înregistrat pierderi de aproximativ un milion de lei. Cel mai periculos este că hoții pun în pericol viața pasagerilor. Dacă furtul de piese duce la un accident cu victime, vinovații riscă până la șapte ani de închisoare.