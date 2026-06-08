theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
radiomoldova.md logoradiomoldova
8 Iunie 2026, 20:27
10
Copiază linkul
Link copiat

Cetățenii sunt îndemnați să evite consumul apei potabile din fântânile afectate de inundații

Locuitorii R. Moldova sunt îndemnați să nu bea apă din fântânile care au fost inundate în timpul ploilor torențiale.

Cetățenii sunt îndemnați să evite consumul apei potabile din fântânile afectate de inundații.
Cetățenii sunt îndemnați să evite consumul apei potabile din fântânile afectate de inundații.

Specialiștii avertizează că apa poate conține bacterii, virusuri, paraziți, nitrați și alte substanțe periculoase. Riscul este deosebit de mare pentru copii, femeile însărcinate, persoanele în vârstă și cele cu boli cronice, transmite moldova1.md.

Pentru a folosi din nou apa din fântână, aceasta trebuie curățată, dezinfectată și calitatea apei verificată în laborator. ANSP reamintește că chiar dacă apa pare curată, asta nu înseamnă că este sigură pentru sănătate.

Sursă
radiomoldova.md logoradiomoldova
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici