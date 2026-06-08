Cetățenii sunt îndemnați să evite consumul apei potabile din fântânile afectate de inundații.

Specialiștii avertizează că apa poate conține bacterii, virusuri, paraziți, nitrați și alte substanțe periculoase. Riscul este deosebit de mare pentru copii, femeile însărcinate, persoanele în vârstă și cele cu boli cronice, transmite moldova1.md.

Pentru a folosi din nou apa din fântână, aceasta trebuie curățată, dezinfectată și calitatea apei verificată în laborator. ANSP reamintește că chiar dacă apa pare curată, asta nu înseamnă că este sigură pentru sănătate.