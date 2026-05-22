Cetățenii sunt avertizați cu privire la oferte false de muncă în Finlanda.

Ambasada Finlandei la București recomandă cetățenilor să nu plătească bani și să nu aibă încredere în astfel de oferte, scrie rupor.md.

Misiunea diplomatică precizează că cetățenii Moldovei se adresează frecvent ambasadei cu plângeri privind înșelăciuni din partea persoanelor care au promis locuri de muncă, cel mai adesea la fabricile de bere. Escrocii cer bani pentru servicii de intermediere și pentru întocmirea documentelor.

Potrivit ambasadei, cei care doresc să muncească legal în Finlanda trebuie să aibă un contract direct cu angajatorul. Cererea pentru permisul de ședere se depune online prin platforma EnterFinland împreună cu documentele necesare și plata oficială.

Taxa pentru examinarea cererii variază între 380 și 740 euro, în funcție de tipul de muncă. Procedura nu prevede intermediari sau comisioane suplimentare către terți.

De asemenea, se menționează că cetățenii Moldovei cu pașaport biometric nu au nevoie de viză pentru călătorii turistice în Finlanda.