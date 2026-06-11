theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldpres.md logomoldpres
11 Iunie 2026, 15:46
2 095
Copiază linkul
Link copiat

Cetățenii R. Moldova din Irlanda de Nord, îndemnați să evite zonele unde au loc proteste

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord recomandă cetățenilor moldoveni să manifeste prudență sporită, să evite zonele în care au loc demonstrații sau alte tulburări ale ordinii publice.

Cetățenii R. Moldova din Irlanda de Nord, îndemnați să evite zonele unde au loc proteste.
Cetățenii R. Moldova din Irlanda de Nord, îndemnați să evite zonele unde au loc proteste.

Atenționare este făcută în contextul protestelor și incidentelor violente din Irlanda de Nord, comunică moldpres.md.

De asemenea, misiunea diplomatică recomandă cetățenilor să ia în considerare eventuale perturbări ale transportului și ale serviciilor publice.

„Cetățenii sunt îndemnați să acorde prioritate siguranței personale, să se informeze constant cu privire la evoluția situației și să respecte instrucțiunile autorităților competente. Ambasada continuă să monitorizeze îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare, după caz”, a comunicat misiunea.

În cazul unei situații de urgență sau dacă vă aflați în pericol imediat, apelați numerele de urgență 999 sau 112. Pentru asistență consulară, cetățenii Republicii Moldova pot contacta ambasada la numărul de urgență: +44 7895 805306.

Sursă
moldpres.md logomoldpres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici