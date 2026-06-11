Cetățenii R. Moldova din Irlanda de Nord, îndemnați să evite zonele unde au loc proteste.

Atenționare este făcută în contextul protestelor și incidentelor violente din Irlanda de Nord, comunică moldpres.md.

De asemenea, misiunea diplomatică recomandă cetățenilor să ia în considerare eventuale perturbări ale transportului și ale serviciilor publice.

„Cetățenii sunt îndemnați să acorde prioritate siguranței personale, să se informeze constant cu privire la evoluția situației și să respecte instrucțiunile autorităților competente. Ambasada continuă să monitorizeze îndeaproape evoluția situației și va reveni cu informații suplimentare, după caz”, a comunicat misiunea.

În cazul unei situații de urgență sau dacă vă aflați în pericol imediat, apelați numerele de urgență 999 sau 112. Pentru asistență consulară, cetățenii Republicii Moldova pot contacta ambasada la numărul de urgență: +44 7895 805306.