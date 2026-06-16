Cetățenii, îndemnați să nu atingă puii de animale sălbatice găsiți.

„Oamenii cred că salvează natura, însă nu este așa”, a declarat directorul.

Potrivit reprezentanților instituției, astfel de acțiuni sunt adesea făcute cu intenții bune, însă pot avea consecințe grave. La grădina zoologică se explică că femelele animalelor sălbatice lasă adesea temporar puii în locuri ascunse și sigure, în timp ce caută hrană, iar acest comportament este natural, scrie rupor.md.

„Luarea unui pui de animal din pădure, fără a înțelege situația reală, poate fi o greșeală fatală”, au subliniat reprezentanții administrației Grădinii Zoologice. Aceștia au adăugat că, într-unul dintre cazurile recente, puiul adus de oameni a fost preluat de specialiști și se află în prezent la hrănire artificială.

De asemenea, se subliniază că intervenția omului poate dăuna nu doar animalului în sine, ci și poate perturba procesele naturale din ecosistem. Adulții în astfel de situații continuă să caute urmașii, ceea ce provoacă stres suplimentar.

Administrația amintește că preluarea animalelor sălbatice din mediul lor natural fără autorizație poate fi sancționată conform legii. Cetățenii sunt îndemnați ca, în cazul în care găsesc animale sălbatice, să nu intervină pe cont propriu, ci să contacteze serviciile competente.