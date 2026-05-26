Cetățenii din Moldova primesc apeluri false în numele Agenției Servicii Publice.

Potrivit instituției, cazul a fost înregistrat pe 25 mai, când o femeie a apelat Serviciul de Suport Clienți după ce a primit un apel suspect. Necunoscutul s-a prezentat drept angajat al Agenției Servicii Publice și a informat-o că actul său de identitate ar fi fost anulat. Sub pretextul eliberării urgente a unui nou document, apelantul a insistat să i se furnizeze date personale, scrie rupor.md.

Reprezentanții Agenției Servicii Publice subliniază că instituția nu solicită prin telefon informații confidențiale, precum parole, coduri sau date personale. Singura excepție este situația în care cetățeanul se adresează direct serviciului de suport pentru programare.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date personale în astfel de situații, să încheie imediat convorbirea și să raporteze astfel de cazuri la Serviciul 112 sau prin platforma oficială pentru sesizări privind infracțiunile cibernetice.

Potrivit Agenției Servicii Publice, această metodă face parte dintr-o schemă de inginerie socială folosită pentru obținerea ilegală a datelor și comiterea de fraude. Informațiile despre caz au fost transmise organelor de drept, iar ancheta este în curs.