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moldpres.md logomoldpres
8 Iunie 2026, 16:00
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Cetățenii, avertizați cu privire la tentativele de fraudă prin utilizarea ilegală a identității EVO

Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre apariția unei noi scheme de înșelăciune prin SMS, în care escrocii folosesc ilegal identitatea aplicației și portalului EVO.

Cetățenii, avertizați cu privire la tentativele de fraudă prin utilizarea ilegală a identității EVO. Colaj: știri.md
Cetățenii, avertizați cu privire la tentativele de fraudă prin utilizarea ilegală a identității EVO. Colaj: știri.md

Astfel, mai mulți cetățeni au primit mesaje SMS în care sunt informați despre o presupusă conectare la EVO și sunt îndemnați să sune la numărul de telefon indicat dacă nu au efectuat această acțiune. În unele cazuri, oamenilor li se telefonează ulterior și sunt convinși să dezvăluie coduri, parole sau alte informații confidențiale, transmite moldpres.md.

Instituția menționează că aceste mesaje nu sunt trimise de instituție, nu au legătură cu EVO sau alte servicii guvernamentale și au scopul de a crea panică și de a obține date personale sau bancare. Accesul la portalul și aplicația EVO se face exclusiv prin semnătura electronică și prin portalul guvernamental MPass.

În acest sens, cetățenii sunt rugați să nu sune la numerele indicate în SMS-urile suspecte, să nu ofere parole, coduri unice (OTP) sau date personale, să nu instaleze aplicații la cererea persoanelor necunoscute și să nu urmeze instrucțiunile primite prin mesaje neoficiale.

Cei care au primit astfel de mesaje trebuie să se adreseze instituțiilor competente.

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