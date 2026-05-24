24 Mai 2026, 12:30
Cetățenii, avertizați că deasupra Chișinăului vor survola avioane
Î.S. Moldatsa anunță că, pe parcursul zilei de astăzi, în intervalul orelor 10:00 – 19:00, vor fi efectuate zboruri speciale de calibrare a echipamentelor de navigație aeriană.
Potrivit instituției, procedurile tehnice au scopul de a verifica și calibra sistemul de aterizare instrumentală ILS Categoria III, operațiune obligatorie conform cerințelor Organizației Internaționale a Aviației Civile și realizată de două ori pe an pentru menținerea standardelor de siguranță în aviație, informează stiri.md.
În cadrul acestor verificări, aeronava de calibrare va efectua mai multe treceri repetitive deasupra municipiului Chișinău, la diferite altitudini și pe traiectorii specifice procesului de testare.
Reprezentanții Moldatsa precizează că activitățile sunt esențiale pentru funcționarea corectă a sistemelor de navigație aeriană și pentru asigurarea siguranței maxime a operațiunilor aeriene.