CET-Nord solicită aproape dublarea tarifului pentru încălzire la Bălți.

CET-Nord s-a adresat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cu solicitarea de a revizui tariful energiei termice pentru consumatori până la 4.314 lei pentru o Gcal.

Comparativ cu tariful în vigoare de 2.201 lei/Gcal fără TVA, aplicat din 12 februarie 2026, majorarea solicitată este de 2.113 lei, sau cu circa 96%, relatează tvn.md.

Documentul conține calculele companiei pentru ajustarea tarifelor pentru anul 2026.

Suma indicată reprezintă o propunere a CET-Nord, și nu un tarif aprobat. Valoarea tarifului care va fi aplicat consumatorilor depinde de decizia ANRE.

Prețul gazului este unul dintre motivele revizuirii tarifului

Întreprinderea își justifică cererea prin rezultatele activității și prognozele pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului.

În calculele anexate, CET-Nord indică un preț mediu de achiziție a gazelor naturale de 10.336 lei pentru o mie de metri cubi în perioada ianuarie–septembrie și un preț prognozat de 20.715 lei pentru o mie de metri cubi pentru perioada septembrie–decembrie.

Pentru calcularea cheltuielilor cu gazul în perioada octombrie–decembrie, compania a utilizat indicele bursier TTF Front Month la nivelul de 82,35 euro/MWh, potrivit datelor din 16 septembrie. La această sumă au fost adăugate componentele tarifare corespunzătoare și a fost aplicat coeficientul de optimizare prevăzut de contract.

Tariful solicitat include, de asemenea, ajustarea veniturilor

Suma de 4.314 lei/Gcal include ajustarea veniturilor pentru anul curent. În document, aceasta se ridică la circa 58,85 milioane de lei și reflectă diferența dintre veniturile efective și veniturile ajustate pentru perioada ianuarie–septembrie.

Până la includerea ajustării pentru anul curent, calculul companiei indica valoarea de 2.662 lei/Gcal, care includea deja ajustarea pentru perioada precedentă.

Totuși, tariful final solicitat pentru energia termică furnizată consumatorilor constituie 4.314 lei/Gcal.