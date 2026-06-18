Cernăuțeanu: Victimele piramidei TUX nu s-au plâns la Poliție pentru că printre ele erau funcționari publici.

Multe dintre victimele schemei piramidale TUX, dezvăluie șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, au fost funcționari publici.

Prin urmare, din această cauză, au evitat să sesizeze autoritățile după ce au rămas fără bani, de teama că ar trebui să justifice proveniența câștigurilor sau să le declare oficial, informează tvrmoldova.md.

Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției a afirmat că unii participanți ai schemei erau funcționari publici, persoane obligate să indice în declarațiile lor de avere și interese personale veniturile obținute, inclusiv din TUX. Anume acest fapt, a subliniat șeful poliției, a făcut ca numărul plângerilor depuse să fie mult mai mic decât amploarea reală a fraudei.

Pe 8 mai, fostul angajat al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Constantin Odobescu, unul dintre principalii învinuiți în dosarul piramidei TUX, s-a sinucis. Constantin Odobescu ar fi recurs la sinucidere pe fondul aplicării sechestrelor pe bunurile familiei, au precizat atunci sursele TVR Moldova.

El a activat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat din 2012 până la sfârșitul lui 2025. Autoritatea Națională de Integritate a inițiat în decembrie 2025 un control al averii și intereselor personale în privința lui Constantin Odobescu în urma unei sesizări ce vizează posibile nereguli în declararea averii.

ANI a precizat atunci că verificările preliminare și analiza documentelor prezentate au evidențiat suficiente temeiuri pentru inițierea unui control aprofundat asupra modificărilor patrimoniale și a concordanței dintre veniturile declarate și averea dobândită. Instituția a precizat că controlul ar putea viza inclusiv membrii familiei, donatorii și persoanele care au acordat împrumuturi.

La 30 aprilie, oamenii legii au anunțat că a fost finalizată urmărirea penală în dosarul cunoscut sub denumirea TUX. Cauza vizează practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor. Conform probelor acumulate, în 2024-2025, platforma TUX ar fi facilitat tranzacții neautorizate cu active virtuale, fără a deține licențele și autorizațiile prevăzute de legislație. Totodată, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată drept o oportunitate de câștig rapid și garantat. Investigațiile au scos la iveală tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei.

Dosarul penal a fost transmis instanței de judecată pentru examinare în fond în timp ce urmărirea penală continuă și în privința altor persoane suspectate de implicare, cu posibilitatea expedierii ulterioare a unor noi materiale în instanță. Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă pedepse cu închisoarea de la cinci la zece ani, precum și amenzi între 650.000 și 1.000.000 de lei.