Cernăuțeanu: Trebuie să controlăm șederea străinilor în țară.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că autoritățile trebuie să aibă control total asupra șederii cetățenilor străini în Moldova și să cunoască scopul venirii acestora.

Potrivit lui Cernăuțeanu, verificarea primară și legalizarea străinilor ține de competența Inspectoratului General pentru Migrație. Totodată, Poliția analizează informațiile despre astfel de persoane și colaborează cu structurile de migrație, scrie rupor.md.

„Trebuie să avem control total asupra străinilor care vin și să stabilim cu exactitate care este scopul șederii lor aici, pentru ca totul să fie conform legii”, a declarat Cernăuțeanu în cadrul emisiunii Cutia Neagră.

Cernăuțeanu a dat exemplul unei crime care a avut loc pe o terasă din sectorul Râșcani în 2024. Potrivit lui, o persoană implicată în acest caz era cunoscută ca fiind căutată în alte state, de aceea autoritățile trebuie să înțeleagă din timp cine intră în Moldova, în baza căror motive se află în țară și ce riscuri poate reprezenta.

Șeful IGM a mai spus că Poliția nu a înregistrat infracțiuni grave comise de migranți.

„Săptămâna trecută am văzut că cineva a susținut că ar fi fost o violare. O astfel de plângere nu a fost înregistrată. Am observat anumite manipulări. Nu am avut cazuri de viol cu implicarea străinilor. Nu putem spune că au fost înregistrate infracțiuni, mai ales dacă vorbim despre infracțiuni grave, deosebit de grave sau extrem de grave. În ceea ce privește contravențiile sau infracțiunile ușoare, poate există cazuri izolate”, a spus Cernăuțeanu.