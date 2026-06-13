Cernăuțeanu: Peste 272 de milioane au ajuns pe mâna escrocilor, în 2025, prin fraude la telefon.

În același timp, schemele frauduloase de investiții, precum criptomonedele, „Forex” și tradingul, au adus pierderi de peste 115 milioane de lei în anii 2023-2024. Aceste date au fost prezentate de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în timpul audierilor publice din Parlament privind fraudele telefonice și online, transmite agora.md.

„Pierderile financiare au crescut constant din 2023 până în 2025. Suma daunelor raportate de victime, începând cu anul 2023, a depășit 40 de milioane de lei. În 2024 — peste 130 de milioane. În 2025, este vorba despre daune de peste 272 de milioane de lei”, a declarat Cernăuțeanu.

Șeful Inspectoratului General al Poliției a precizat că o parte semnificativă a pierderilor este cauzată de scheme frauduloase care promit profit rapid prin investiții.

„Investițiile frauduloase, schemele de tranzacționare a criptomonedelor pe „Forex” au cauzat un prejudiciu total de peste 115 milioane de lei în anii 2023-2024”, a menționat el.

Este de remarcat că autoritățile pregătesc modificări legislative care ar putea pune capăt achiziționării anonime a cartelelor SIM preplătite.

Conform proiectului elaborat în cadrul ratificării celui de-al Doilea Protocol Adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea cibernetică, achiziționarea unei cartele SIM va fi posibilă doar pe baza unui act de identitate.

Autoritățile susțin că această măsură va facilita identificarea persoanelor implicate în fraude și alte infracțiuni cibernetice.