theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
agora.md logoagora
13 Iunie 2026, 12:00
3 345
Copiază linkul
Link copiat

Cernăuțeanu: Peste 272 de milioane au ajuns pe mâna escrocilor, în 2025, prin fraude la telefon

De la începutul anului 2025, victimele fraudelor telefonice și online au raportat pierderi de peste 272 de milioane de lei.

Cernăuțeanu: Peste 272 de milioane au ajuns pe mâna escrocilor, în 2025, prin fraude la telefon.
Cernăuțeanu: Peste 272 de milioane au ajuns pe mâna escrocilor, în 2025, prin fraude la telefon.

În același timp, schemele frauduloase de investiții, precum criptomonedele, „Forex” și tradingul, au adus pierderi de peste 115 milioane de lei în anii 2023-2024. Aceste date au fost prezentate de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, în timpul audierilor publice din Parlament privind fraudele telefonice și online, transmite agora.md.

„Pierderile financiare au crescut constant din 2023 până în 2025. Suma daunelor raportate de victime, începând cu anul 2023, a depășit 40 de milioane de lei. În 2024 — peste 130 de milioane. În 2025, este vorba despre daune de peste 272 de milioane de lei”, a declarat Cernăuțeanu.

Șeful Inspectoratului General al Poliției a precizat că o parte semnificativă a pierderilor este cauzată de scheme frauduloase care promit profit rapid prin investiții.

„Investițiile frauduloase, schemele de tranzacționare a criptomonedelor pe „Forex” au cauzat un prejudiciu total de peste 115 milioane de lei în anii 2023-2024”, a menționat el.

Este de remarcat că autoritățile pregătesc modificări legislative care ar putea pune capăt achiziționării anonime a cartelelor SIM preplătite.

Conform proiectului elaborat în cadrul ratificării celui de-al Doilea Protocol Adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea cibernetică, achiziționarea unei cartele SIM va fi posibilă doar pe baza unui act de identitate.

Autoritățile susțin că această măsură va facilita identificarea persoanelor implicate în fraude și alte infracțiuni cibernetice.

Sursă
agora.md logoagora
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici