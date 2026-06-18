Cernăuțeanu: Escrocii vor începe curând să cloneze vocile cu ajutorul inteligenței artificiale.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, avertizează că metodele aplicate de autorii escrocheriilor telefonice și online devin tot mai complexe, inclusiv prin folosirea inteligenței artificiale.

Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, grupările infracționale își modifică permanent tacticile, ceea ce complică eforturile autorităților de a combate acest fenomen. Șeful IGP a atras atenția asupra unei noi forme de fraudă care presupune clonarea vocii unei persoane cu ajutorul inteligenței artificiale. Conform explicațiilor sale, infractorii pot intra în contact cu proprietarul real al unui număr de telefon, îi pot înregistra vocea, după care aceasta este reprodusă artificial pentru a fi utilizată în tentative de înșelăciune, scrie noi.md cu referire la tvrmoldova.md.

„Ultima etapă (...) constă în faptul că infractorii, interacționând cu proprietarul real al numărului, ajung să preia și vocea acestuia, iar prin intermediul inteligenței artificiale este reprodusă vocea proprietarului real. Într-o eventuală situație, putem avea cazuri în care un prieten sau o rudă este contactată de o persoană care afișează numărul cunoscut și redă totodată vocea prietenului sau a rudei respective”, a explicat Cernăuțeanu.

Acesta a precizat că un asemenea tip de fraudă ar putea fi întîlnit în următoarele luni și a subliniat necesitatea unei vigilențe sporite din partea cetățenilor. Totodată, el a vorbit despre importanța unei cooperări mai eficiente cu operatorii de telefonie, pentru dezvoltarea unor mecanisme care să împiedice utilizarea numerelor false în rețelele de comunicații.

Viorel Cernăuțeanu a explicat că una dintre cele mai răspândite tehnici folosite de escroci rămâne „spoofing”-ul, prin care este falsificat numărul afișat pe ecranul telefonului. Astfel, victima poate vedea un număr local, al unei bănci sau al unei instituții publice, deși apelul este inițiat din altă locație, inclusiv din străinătate.

„Cetățenii trebuie să știe că un număr care vine din afara Republicii Moldova poate fi falsificat. Dacă sunăm înapoi, fie nu există, fie răspunde un alt utilizator, real”, a explicat el, menționând necesitatea unei mai bune interoperabilități între operatorii de telefonie pentru blocarea acestor apeluri.

Potrivit șefului IGP, Poliția colaborează cu operatorii de telefonie, băncile comerciale și Banca Națională pentru consolidarea măsurilor de securitate, iar primele rezultate indică o reducere a cazurilor în care cetățenii contractează credite în urma unor asemenea escrocherii.