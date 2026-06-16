Cernăuțeanu, despre acuzațiile că INI „ar proteja” activitatea call-centrelor: Sunt necesare dovezi.

În cadrul unei emisiuni de la TV8, acesta a respins asemenea suspiciuni și a declarat că, dacă există informații despre astfel de cazuri, acestea trebuie raportate instituțiilor competente, transmite unimedia.info.

„Eu nu cred și nu vreau să cred că există așa ceva, dar dacă cuiva îi este cunoscut, eu recomand, dacă nu se dorește comunicarea acestui lucru pe platforma Ministerului de Interne, unde este Direcția inspectare efectivă, unde este Serviciul Protecției Interne și Anticorupție, unde este Centrul Național Anticorupție, unde este Procuratura Anticorupție, vă rog frumos, informăm, sesizăm, ca să curmăm, dacă există.

Dar, în momentul în care noi speculăm și vorbim fără a avea ceva palpabil sau fără a documenta acest lucru, noi doar alimentăm spațiul public”, a declarat șeful IGP.