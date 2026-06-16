Cernăuțeanu: Banii obținuți de escrocii telefonici sunt scoși din țară prin criptomonede

Banii obținuți în urma escrocheriilor telefonice sunt scoși din Republica Moldova, inclusiv prin conversia în criptomonede sau prin regiunea transnistreană.

În majoritatea cazurilor, banii sunt transferați în numerar. Apoi ajung fie la persoane care îi convertesc în criptomonedă, fie la anumite puncte de schimb valutar care, pe lângă activitatea licențiată, pot desfășura și operațiuni ilegale. Despre aceasta a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțanu, în cadrul unei emisiuni la TV8.

„Săptămâna trecută au fost două cazuri în care aceste fonduri financiare au ajuns, într-un caz, într-un punct de schimb valutar, unde au fost convertite în criptomonedă, care apoi a fost transmisă mai departe. De asemenea, dacă nu greșesc, joi a fost reținută o persoană care se ocupa cu convertirea banilor în criptomonedă și care este veriga de legătură între Republica Moldova, unde convertește banii, și beneficiarii externi”, a explicat Viorel Cernăuțanu.

Totodată, șeful Poliției a negat că punctele de schimb valutar implicate în scheme ar fi aceleași care ar fi fost folosite anterior în campaniile electorale ale rețelei „Șor”. Potrivit lui, este vorba despre alte puncte de schimb valutar.

„În principiu, este un punct de schimb valutar licențiat, dar pe lângă aceasta vedem că și-a permis și alte activități ilegale, deoarece acestea nu intră în cadrul licenței sale. În acest sens, instituția corespunzătoare care a emis licența va fi notificată”, a menționat el.

O altă metodă este transportarea banilor în regiunea transnistreană. Cernăuțeanu a spus că recent a fost reținută o persoană într-un taxi, la încercarea de a intra pe malul stâng al Nistrului cu suma de 200.000 de lei. Victima, la acel moment, nici măcar nu conștientiza că a devenit victima unei înșelăciuni.

Potrivit lui Cernăuțeanu, în unele cazuri banii sunt păstrați în Transnistria, iar apoi revin în Chișinău, unde sunt convertiți în criptomonedă.

Viorel Cernăuțeanu a refuzat să precizeze câte puncte de schimb valutar ar putea fi implicate în astfel de scheme și despre ce structuri este vorba. El a subliniat că acuzațiile pot fi formulate doar în prezența probelor, iar unele cazuri sunt încă în curs de investigare.

Șeful IGP a mai subliniat că nu toate cazurile documentate sunt legate de punctele de schimb valutar. În unul dintre dosarele săptămânii trecute figura o persoană fizică care avea capacitățile financiare și tehnice necesare pentru a converti banii în criptomonedă.

„Pe lângă Poliția care investighează astfel de înșelăciuni, în Republica Moldova există și alți reglementatori care trebuie să controleze activitatea acestor puncte de schimb valutar. Să verifice elementar cât de conformă este activitatea lor cu regulile”, a adăugat Cernăuțeanu.