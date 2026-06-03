Inițiativa vine după ce autoritățile de la Chișinău au denunțat acordul cu Federația Rusă privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.

„Credem că este oportun să se rezolve în sfârșit problema deschiderii unei Case Ruse complet funcționale în Transnistria pentru o cooperare culturală și umanitară cuprinzătoare între Rusia și Transnistria. Această decizie ne va ajuta să contracarăm încercările distructive de a limita prezența Rusiei”, a afirmat pretinsul ministru al afacerilor externe Vitali Ignatiev potrivit presei din regiunea transnistreană, informează tvrmoldova.md.

În 2025, Parlamentul de la Chișinău a adoptat un proiect de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind funcționarea centrelor culturale, document semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. Astfel, Centrul Rus de Știință și Cultură urmează a fi închisă în iulie 2026.

Centrul rus de știință și cultură sau Casa Rusă se află sub administrarea directă a Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și este finanțat de către Agenția Rusă Rossotrudnicestvo, instituție aflată în subordinea directă a Președinției Ruse.