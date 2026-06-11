Centrul de Resurse Juridice cere deputaților să nu voteze modificările privind CNA și PA.

Potrivit experților, proiectul de lege ar putea afecta independența investigațiilor și arhitectura actuală a sistemului anticorupție, scrie ipn.md.

Într-o notă de poziție expediată deputaților, CRJM susține că proiectul de lege depășește simpla clarificare a competențelor și transferă către CNA atribuții extinse privind investigarea infracțiunilor de corupție, economico-financiare și conexe. În același timp, aria de competență a PA ar urma să fie redusă.

Experții CRJM atenționează că schimbările propuse ar afecta inclusiv investigarea unor categorii largi de funcționari publici și demnitari, de la conducători ai instituțiilor-cheie ale statului până la primari și responsabili din cadrul autorităților cu risc ridicat de corupție.

„Acest proiect de lege mută centrul de greutate al luptei anticorupție de la PA – o instituție care se bucură de mai multă independență și care este evaluată extern – către CNA – o instituție care joacă un rol important, însă nu are aceleași garanții de independență, având o conducere numită politic, prin Parlament”, avertizează președintele CRJM, Ilie Chirtoacă.

CRJM susține că menținerea unui control formal al PA asupra urmăririi penale nu poate substitui capacitatea operațională necesară pentru investigarea cauzelor complexe. CRJM recomandă consolidarea rolului Procuraturii Anticorupție, și consideră că înainte de adoptarea modificărilor propuse, autoritățile ar trebui să prezinte o analiză care să demonstreze ineficiența actualei configurări a instituțiilor anticorupție. În lipsa unei astfel de evaluări, CRJM le cere deputaților să nu voteze proiectul în lectura a doua.