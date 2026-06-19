Cei care evită plata pensiei alimentare vor rămâne fără dreptul de a conduce, de a vâna și de a pescui.

Debitorii care acumulează restanțe semnificative la plata pensiei de întreținere pentru copii riscă să rămână fără dreptul de a conduce vehicule, fără permisul de vânătoare și fără licența de pescuit.

Asemenea măsuri coercitive au fost propuse de deputata Doina Gherman ca amendament la proiectul de lege privind noile măsuri de protecție a drepturilor copilului. Suspendarea acestor drepturi va fi dispusă de instanță la cererea executorului judecătoresc în cazul în care datoria debitorului este de cel puțin trei luni consecutive. Măsura va avea un caracter temporar și se va aplica pe o perioadă de până la șase luni, cu posibilitatea de prelungire dacă datoria persistă, informează logos-pres.md.

Legea prevede excepții clare. Dreptul de a conduce un mijloc de transport nu va fi suspendat dacă automobilul este necesar debitorului pentru desfășurarea activității profesionale, pentru transportul unei persoane cu dizabilități sau dacă debitorul însuși are afecțiuni ale aparatului locomotor.

De asemenea, proiectul de lege, adoptat în lectura a doua, transferă instanței competența de a stabili programul de întâlniri al părintelui cu copilul, punând accent pe evaluarea riscului de violență și pe luarea obligatorie în considerare a opiniei minorului.

Pentru a stopa practica „plăților tactice” din partea părinților neserioși, se introduce o garanție obligatorie care să asigure continuitatea plății pensiei alimentare, precum și se consolidează prevederea că dreptul la întreținere aparține copilului, nu părintelui.

În paralel, se introduc sancțiuni administrative care nu implică amenzi bănești, precum munca în folosul comunității sau arestul administrativ pentru evitarea plății pensiei alimentare, unde amenzile s-au dovedit ineficiente.

Proiectul urmează să fie adoptat și în lectura a treia.