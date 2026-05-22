ipn
22 Mai 2026, 09:22
13 404
CEDO a obligat Rusia să plătească 11.000 de euro unui locuitor din Transnistria

CEDO a condamnat Rusia pentru încălcarea dreptului la viață privată al unui tânăr din Camenca, după ce datele sale medicale sensibile au fost divulgate și utilizate în mod abuziv în documente emise de structurile de la Tiraspol.

În urma constatării încălcării, CEDO a obligat Federația Rusă să achite despăgubiri de 11.000 de euro, sumă care include atât prejudiciul moral, cât și costurile de reprezentare, informează ipn.md.

Potrivit hotărârii pronunțate în cauza „V.I. c. Republicii Moldova și Rusiei”, diagnosticul psihiatric al reclamantului a fost inclus într-un pretins livret militar și a ajuns ulterior la cunoștința unor terți, ceea ce i-a afectat în mod direct viața profesională. Tânărul a fost împiedicat timp de mai mulți ani să se angajeze din cauza acestor informații, fapt considerat de Curte o ingerință gravă în viața sa privată.

Expunerea datelor medicale a avut loc în contextul sistemului administrativ și militar din regiunea transnistreană, neconform standardelor europene privind protecția drepturilor omului. CEDO a reiterat și că așa-numitele instanțe de pe malul stâng nu pot fi considerate parte a unui sistem judiciar compatibil cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Sursă
ipn
