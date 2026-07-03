CEDO a condamnat Republica Moldova în cazul unui copil rămas paralizat după o anestezie generală.

CEDO a pronunțat hotărârea în cazul Căldărari împotriva Moldovei, constatând că autoritățile nu au efectuat o anchetă eficientă privind neglijența medicală, în urma căreia un băiat de 8 ani a rămas complet paralizat.

Judecătorii au constatat, în unanimitate, încălcarea articolului 2 din Convenție (dreptul la viață) sub aspect procedural. Statul este obligat să plătească familiei 20.000 de euro pentru prejudiciu moral și 2.520 de euro pentru cheltuieli judiciare, scrie promolex.md.

Tragedia care a durat peste zece ani

La 23 noiembrie 2011, bunica și-a adus nepotul de 8 ani, Lilian, locuitor al Chișinăului, la o clinică stomatologică publică. Medicul le-a recomandat tratamentul sub anestezie generală. La șase zile distanță, pe 29 noiembrie, mama a adus copilul pentru procedură. Deși a informat despre o reacție alergică apărută recent, anesteziologul nu a găsit contraindicații.

Imediat după administrarea anestezicului, inima băiatului s-a oprit pentru câteva minute. Copilul a fost resuscitat, dar din cauza leziunilor cerebrale provocate de lipsa de oxigen a rămas complet paralizat. A trăit în stare vegetativă, hrănit prin sondă, mai mult de zece ani, până a decedat pe 3 iulie 2022.

Ancheta închisă de trei ori cu aceleași concluzii

În ziua incidentului, Ministerul Sănătății a creat o comisie. Trei zile mai târziu, aceasta a concluzionat că anestezia a fost efectuată corect, recomandând doar instruirea suplimentară a medicilor.

Mama copilului a depus o plângere în august 2012. Procuratura a deschis un dosar pentru neglijență medicală. Totuși, deși expertiza din București a stabilit că oprirea inimii a fost o reacție adversă la halotan, nu un șoc anafilactic, așa cum susțineau specialiștii moldoveni, contradicția nu a fost rezolvată.

Dosarul penal a fost închis de trei ori. Judecătorii l-au redeschis de două ori, indicând formalități privind audierile și cerând verificarea legalității utilizării halotanului. Totuși, Procuratura nu a respectat aceste indicații, iar în iulie 2017 dosarul a fost închis pentru a treia oară.

Constatările CEDO

Curtea de la Strasbourg a considerat nerezonabilă durata anchetei de cinci ani, din care acțiunile reale de urmărire penală au avut loc doar în primii doi ani și jumătate.

Curtea a mai stabilit că ancheta a fost superficială:

aparatul pentru anestezie nu a fost inspectat de nimeni;

nimeni nu a verificat dacă clinica putea folosi legal halotanul pentru anestezia generală a copiilor în ambulatoriu;

nu s-a stabilit dacă reacția alergică a copilului impunea spitalizarea prealabilă;

nu a fost verificată plângerea mamei că medicii au ieșit din sala de operație strigând despre necesitatea adrenalinei.

Decizia nu este încă definitivă: în termen de trei luni, oricare dintre părți poate solicita retrimiterea cauzei la Marea Cameră. După intrarea în vigoare, statul are trei luni pentru a plăti compensația.