Ceban: Primăria Chișinău va ajuta la lichidarea consecințelor ploilor torențiale din Durlești
Primăria Chișinău va acorda ajutor locuitorilor suburbiei Durlești, ale căror case și drumuri au fost grav afectate de ploile din ultimele zile. Despre aceasta a anunțat primarul Ion Ceban.
Cauza inundației în sectorul rezidențial din Durlești a fost blocarea critică a colectorului de scurgere, care nu a făcut față volumului mare de apă. Din această cauză au fost inundate subsolurile și curțile caselor particulare, iar carosabilul de pe strada Tudor Vladimirescu a fost practic distrus complet, scrie rupor.md.
„Din cauza colectorului de scurgere blocat, casele oamenilor au fost inundate, iar drumul distrus și impracticabil”, a subliniat primarul.
Totodată, edilul a explicat că Chișinăul nu are dreptul să cheltuiască bugetul Capitalei pentru reparații complete ale infrastructurii dintr-o altă localitate.
„În ceea ce privește reparația străzii și soluționarea pe termen lung a problemei, aceasta trebuie să fie responsabilitatea primăriei Durlești, deoarece autoritățile locale din Chișinău nu au competențele legale necesare”, a precizat Ion Ceban.
Pentru a găsi o soluție, consilierii Partidului MAN și reprezentanții administrației Capitalei vor participa la o ședință de urgență a consiliului local Durlești, convocată în această săptămână.
Situația în suburbie s-a agravat după vremea nefavorabilă din ultimele zile. Ploile torențiale, însoțite de vânt puternic, au cauzat pagube serioase multor localități din țară.