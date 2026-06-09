Ceban: Primăria Chișinău va ajuta la lichidarea consecințelor ploilor torențiale din Durlești.

Cauza inundației în sectorul rezidențial din Durlești a fost blocarea critică a colectorului de scurgere, care nu a făcut față volumului mare de apă. Din această cauză au fost inundate subsolurile și curțile caselor particulare, iar carosabilul de pe strada Tudor Vladimirescu a fost practic distrus complet, scrie rupor.md.

„Din cauza colectorului de scurgere blocat, casele oamenilor au fost inundate, iar drumul distrus și impracticabil”, a subliniat primarul.

Totodată, edilul a explicat că Chișinăul nu are dreptul să cheltuiască bugetul Capitalei pentru reparații complete ale infrastructurii dintr-o altă localitate.

„În ceea ce privește reparația străzii și soluționarea pe termen lung a problemei, aceasta trebuie să fie responsabilitatea primăriei Durlești, deoarece autoritățile locale din Chișinău nu au competențele legale necesare”, a precizat Ion Ceban.

Pentru a găsi o soluție, consilierii Partidului MAN și reprezentanții administrației Capitalei vor participa la o ședință de urgență a consiliului local Durlești, convocată în această săptămână.

Situația în suburbie s-a agravat după vremea nefavorabilă din ultimele zile. Ploile torențiale, însoțite de vânt puternic, au cauzat pagube serioase multor localități din țară.