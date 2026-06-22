Ceban: Primăria a interzis propaganda și marșurile LGBT pe teritoriul Capitalei.

Primarul Capitalei Ion Ceban a venit cu o reacție după desfășurarea Marșului Pride în Capitală și după apariția unei pancarte cu un mesaj la adresa sa.

Edilul a criticat organizarea evenimentului și a lansat acuzații la adresa guvernării. Acesta a afirmat că „puterea se va termina”, iar ulterior „cineva va trebui să răspundă cine a protejat și a oferit condiții” pentru desfășurarea manifestației, relatează unimedia.info.

„Primăria Chișinău a interzis propaganda și marșurile LGBT pe teritoriul Capitalei, dar PAS le protejează și le promovează”, a scris Ion Ceban pe rețele.

„Homosexualii Moldovei m-au băgat în seamă. I-a deranjat decizia mea de a interzice propaganda LGBT pe teritoriul municipiului Chișinău. Trubadurii PAS se chicotesc și se bucură de asta. Dar puterea se termină. Iar apoi cineva va trebui să răspundă pentru cei care au protejat și creat condiții pentru desfășurarea unor astfel de evenimente”.

La momentul publicării materialului, reprezentanții PAS nu au comentat public declarațiile primarului Capitalei.

O pancartă cu inscripția „Ceban h**lo”, surprinsă la Marșul Pride desfășurat duminică la Chișinău, a devenit virală pe rețelele sociale și a generat un val de reacții. În timp ce unii internauți au criticat mesajul, alții s-au întrebat cum ar fi fost percepută situația dacă o pancartă similară ar fi vizat partidul de guvernare.