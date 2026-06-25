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rupor.md logorupor
25 Iunie 2026, 19:36
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Ceban: Gunoiștea din Bubuieci a fost lichidată în proporție de 91%

Lucrările de recultivare a fostei gunoiești ilegale din Bubuieci în sectorul Ciocana sunt finalizate în proporție de 91%, a declarat primarul Chișinăului, Ion Ceban.

Ceban: Gunoiștea din Bubuieci a fost lichidată în proporție de 91%.
Ceban: Gunoiștea din Bubuieci a fost lichidată în proporție de 91%.

„Am optat atunci pentru închiderea acestei gunoiști, care prezenta pericol pentru Chișinău, cât și pentru Bubuieci, după care pentru conservarea și readucerea terenului la starea normală”, a declarat primarul, transmite rupor.md.

Potrivit Primăriei Capitalei, în prezent teritoriul gropii de gunoi a fost pus în ordine, fiind instalate sisteme de colectare a levigatului și a gazului de depozit. Continuă lucrările pentru amenajarea unui drum de inspecție cu împrejmuire, precum și pentru instalarea echipamentelor de neutralizare a gazelor toxice din poligon.

Poligonul a fost utilizat în perioada 2010-2017. În 2024, Primăria Chișinău și Regia Autosalubritate au semnat un contract cu o companie turcă pentru executarea lucrărilor de lichidare a poligonului.

Amenajarea gunoiștei din Bubuieci face parte din proiectul municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, iar valoarea investițiilor în acest caz este de aproape 4 milioane de euro.

Costul total al proiectului „Deșeuri Solide Chișinău” este de aproximativ 26 milioane de euro.

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