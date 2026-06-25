Ceban: Gunoiștea din Bubuieci a fost lichidată în proporție de 91%.

Lucrările de recultivare a fostei gunoiești ilegale din Bubuieci în sectorul Ciocana sunt finalizate în proporție de 91%, a declarat primarul Chișinăului, Ion Ceban.

„Am optat atunci pentru închiderea acestei gunoiști, care prezenta pericol pentru Chișinău, cât și pentru Bubuieci, după care pentru conservarea și readucerea terenului la starea normală”, a declarat primarul, transmite rupor.md.

Potrivit Primăriei Capitalei, în prezent teritoriul gropii de gunoi a fost pus în ordine, fiind instalate sisteme de colectare a levigatului și a gazului de depozit. Continuă lucrările pentru amenajarea unui drum de inspecție cu împrejmuire, precum și pentru instalarea echipamentelor de neutralizare a gazelor toxice din poligon.

Poligonul a fost utilizat în perioada 2010-2017. În 2024, Primăria Chișinău și Regia Autosalubritate au semnat un contract cu o companie turcă pentru executarea lucrărilor de lichidare a poligonului.

Amenajarea gunoiștei din Bubuieci face parte din proiectul municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, iar valoarea investițiilor în acest caz este de aproape 4 milioane de euro.

Costul total al proiectului „Deșeuri Solide Chișinău” este de aproximativ 26 milioane de euro.