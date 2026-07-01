Ceban, despre închiderea maternității din Ștefan Vodă: E din cauza numărului redus de nașteri.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că închiderea maternității din Ștefan Vodă este cauzată de numărul redus de nașteri și de reorganizarea generală a spitalelor.

Potrivit acestuia, o maternitate de acest nivel ar trebui să înregistreze cel puțin o naștere pe zi, însă la Ștefan Vodă, în ultimii trei ani, au fost 250, 204 și 201, scrie canalul de Telegram rupor.md.

Ceban a spus că situația este similară și în alte maternități, inclusiv la Râșcani, unde au fost 159 nașteri, și la Vulcănești, unde au fost 63.