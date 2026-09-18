Ceban, despre explozia de lângă Colonița: Au trecut câteva ore, nimeni nu știe nimic.

Primarul Capitalei, Ion Ceban, cere explicații urgente din partea autorităților centrale, în special a Consiliului Național de Securitate, în legătură cu explozia din apropierea satului Colonița.

Acolo, echipe ale poliției și ale Ministerului Apărării continuă încă verificările.

„În ceea ce privește bubuitura puternică auzită de locuitorii din împrejurimile municipiului Chișinău, situația este alarmantă. Cerem autorităților centrale și, în special, Consiliului Național de Securitate să vină cu explicații. Au trecut deja câteva ore, iar nimeni nu știe nimic și nu informează oamenii. Liniștea și siguranța cetățenilor trebuie să fie o prioritate pentru stat!”, a scris Ion Ceban pe rețelele de socializare, transmite ziua.md.

Între timp, primarița din Colonița, Angela Zaporojan, a comunicat pe rețelele de socializare că explozia nu s-a produs pe teritoriul satului Colonița și i-a îndemnat pe localnici să comunice orice informație legată de explozie.

Amintim că șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat că în această dimineață, în apropierea satului Colonița, s-a produs o explozie, însoțită de o „fulgerare puternică”.

Totuși, el nu a putut preciza ce anume s-a întâmplat și dacă incidentul este legat de căderea vreunui aparat de zbor.