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realitatea.md logorealitatea
1 Iulie 2026, 17:00
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Ceban, despre cazurile de infecție cu salmonella la un hotel: Se desfășoară o anchetă, rezultatele nu sunt încă cunoscute

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a comentat astăzi, 1 iulie, cazul de infectare cu salmonella la un hotel din Capitală.

Ceban, despre cazurile de infecție cu salmonella la un hotel: Se desfășoară o anchetă, rezultatele nu sunt încă cunoscute.
Ceban, despre cazurile de infecție cu salmonella la un hotel: Se desfășoară o anchetă, rezultatele nu sunt încă cunoscute.

„La acel hotel a fost un eveniment din data de 23-26, unde un număr de 12 participanți, inclusiv și un copil, s-au adresat cu plângeri gastrointestinale. În urma investigațiilor efectuate la aceste persoane, s-a depistat infectarea cu salmonela. Aceasta este o patologie cauzată de o toxiinfecție alimentară”, a declarat ministrul, transmite realitatea.md.

Potrivit ministrului, salmonela se regăsește frecvent în ouă, carne de găină, rață, curcan sau alte păsări de curte.

„S-au luat probe de la locatari, se face ancheta epidemiologică a cazurilor. Se stabilește focarul și lucrează o echipă multidisciplinară, atât ANSP, cât și autoritățile municipale”, a precizat Ceban.

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