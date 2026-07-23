Cea mai scumpă nuntă din lume a costat aproape 7% din PIB-ul anual al Moldovei.

Cea mai scumpă nuntă din istorie a avut loc la Moscova în 2016. Ținând cont de inflație, costul acesteia, în prețurile anului 2026, este estimat la aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Astfel de date sunt conținute într-o analiză pregătită de publicația Britannica. Costul total al evenimentului este echivalent cu aproximativ 7% din PIB-ul Republicii Moldova, care în 2025 a fost de circa 21–22 miliarde de dolari, scrie bani.md.

Este vorba despre căsătoria dintre Khadija Uzhakhova și Said Gutseriev, fiul magnatului rus din industria petrolieră Mihail Gutseriev. O parte din buget a fost alocată concertelor susținute de Jennifer Lopez, Enrique Iglesias și Sting.

Pe locul doi în clasament se află nunta din 2024 a lui Radhika Merchant și Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani. Costurile estimate variază între 641 de milioane și 1,1 miliarde de dolari.

Podiumul este completat de nunta regală dintre prințul Charles și prințesa Diana, desfășurată în 1981 la Londra. Ajustată la inflație, ceremonia este estimată la 176 de milioane de dolari și rămâne una dintre cele mai urmărite din istorie, cu aproximativ 750 de milioane de telespectatori.

India domină clasamentul celor mai extravagante nunți, cu trei evenimente în top 10. Printre acestea se numără și căsătoria Ishei Ambani cu Anand Piramal, organizată în 2018 la Mumbai, care ar fi costat aproximativ 133 de milioane de dolari. Rochia miresei a fost evaluată la circa 12 milioane de dolari, iar invitații au fost distrați de Beyoncé și John Legend.

În clasament figurează și nunțile membrilor familiilor regale europene. Căsătoria dintre prințul William și Kate Middleton este estimată la aproape 49 de milioane de dolari, iar cea dintre prințul Harry și Meghan Markle la aproximativ 60 de milioane de dolari. O mare parte din costuri a fost generată de măsurile de securitate.

Topul include și nunta fondatorului Amazon, Jeff Bezos, cu Lauren Sánchez, desfășurată în 2025 la Veneția, estimată între 48 și 56 de milioane de dolari.

De asemenea, în clasament apare și nunta cântăreței Taylor Swift cu jucătorul NFL Travis Kelce, organizată în 2026 la New York. Evenimentul ar fi costat între 20 și 50 de milioane de dolari, fiind necesară închiderea mai multor străzi din Manhattan pentru protejarea intimității invitaților.