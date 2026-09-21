Cea mai mare parcare de captură din Chișinău se construiește la Ciocana: Peste 500 de locuri.

Pe strada Vadul lui Vodă, la intrarea în Chișinău, continuă amenajarea celei mai mari parcări de captură din municipiu. Aceasta este proiectată pentru mai mult de 500 de automobile.

Proiectul este implementat în sectorul Ciocana și are drept scop ușurarea traficului din oraș, reducerea numărului de automobile care intră în Capitală și utilizarea mai eficientă a transportului public, scrie rupor.md.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, anunța încă în februarie crearea unei rețele de astfel de parcări. Atunci, el a declarat că parcările de captură vor fi create etapizat la principalele intrări în oraș. Pentru obiectivul de la intersecția străzilor Vadul lui Vodă și N. Milescu-Spătaru erau prevăzute inițial 525 de locuri de parcare.

În august, autoritățile municipale au anunțat că la fața locului se desfășoară deja lucrări de pregătire a terenului și de amenajare a căilor de acces. Potrivit lui Ceban, parcarea urmează să aibă peste 520 de locuri, o stație de transport public, spații amenajate pentru locuitori și condițiile necesare pentru un acces comod în oraș.

„Toate parcările decaptură, pe care Primăria Chișinău le construiește astăzi, vor avea infrastructura aferentă, toate conexiunile și căile de acces necesare, pentru ca șoferii să poată lăsa comod automobilele”, declara anterior Ceban.

Inițial, municipalitatea a anunțat crearea a cinci astfel de parcări. Pe lângă obiectivul de pe strada Vadul lui Vodă, lucrările se desfășurau sau erau planificate pe strada Codrilor din sectorul Buiucani — 250 de locuri, pe strada Calea Orheiului din sectorul Râșcani — circa 178 de locuri, pe strada Ghidighici — 240 de locuri, precum și pe șoseaua Hâncești, în zona Telecentru — circa 250 de locuri.

În februarie, Ceban mai spunea că astfel de parcări ar trebui să contribuie la soluționarea problemei traficului de tranzit. Automobiliștii care ajung la Chișinău din suburbii și alte localități vor putea lăsa mașinile la intrarea în oraș și trece la transportul public. Printre direcțiile care urmează să fie deservite de parcarea de la Ciocana au fost menționate Vadul lui Vodă, Tohatin, Colonița, Budești și Dubăsari.

Astfel, parcarea de pe strada Vadul lui Vodă va deveni parte a sistemului park-and-ride format de municipalitate — parcări amplasate la intrările în Capitală și destinate trecerii automobiliștilor la transportul public.