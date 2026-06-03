Ce amenzi riscă cicliștii care circulă fără echipament de protecție.

Accidentul a avut loc în seara zilei de 1 iunie, în jurul orei 22:20, pe traseul R7. Potrivit datelor preliminare, biciclistul circula fără vestă reflectorizantă și nu avea semnale luminoase pe bicicletă, motiv pentru care șoferul autoturismului ar fi putut să nu-l observe. La volanul mașinii se afla un bărbat de 41 de ani. Verificările au arătat că acesta nu se afla în stare de ebrietate. Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore, informează tvrmoldova.md.

Poliția a reamintit că bicicliștii sunt obligați să poarte cască de protecție și vestă reflectorizantă, în special pe timp de noapte, în timpul ploii și în condiții de vizibilitate redusă. Pentru sporirea siguranței, se recomandă de asemenea purtarea hainelor în culori deschise și verificarea regulată a stării tehnice a bicicletei.

În plus, bicicliștii trebuie să circule cât mai aproape de marginea dreaptă a părții carosabile, să evite manevrele bruște și să semnalizeze din timp intențiile lor.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Național de Securitate Publică, pentru încălcarea Regulamentului circulației rutiere, inclusiv pentru lipsa echipamentului necesar, sunt prevăzute amenzi de la 300 până la 450 de lei. Pentru conducerea bicicletei în stare de ebrietate, amenzile pot ajunge la mii de lei.

Conform datelor Poliției, în primele cinci luni ale anului 2026, în Republica Moldova au fost accidentați 61 de bicicliști, iar alți doi au decedat. În aceeași perioadă a anului trecut, 52 de persoane au fost rănite, iar patru bicicliști și-au pierdut viața în accidente.