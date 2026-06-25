theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
politia.md logopolitia
25 Iunie 2026, 21:09
1 971
Copiază linkul
Link copiat

Caz de braconaj la Briceni: Doi elani, împușcați ilegal

Poliția din Briceni investighează un caz de braconaj după ce în una dintre gospodăriile orașului au fost găsiți doi elani împușcați ilegal.

Caz de braconaj la Briceni: Doi elani, împușcați ilegal.
Caz de braconaj la Briceni: Doi elani, împușcați ilegal.

Potrivit Poliției, informația despre o posibilă vânătoare ilegală de animale sălbatice a fost primită cu o seară înainte. În urma intervenției într-o gospodărie din oraș, oamenii legii au depistat doi elani, împușcați ilegal. La fața locului au fost identificate mai multe persoane care participau la măcelărirea acestora.

Pe caz a fost pornit un proces penal, fapta fiind investigată sub aspectul infracțiunii de vânat ilegal.

În cadrul cercetării locului faptei, polițiștii au ridicat probe relevante, inclusiv tuburi de cartuș, care urmează să fie expertizate.

La acțiuni au participat și specialiști ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanți ai autorităților de mediu, care efectuează verificări de specialitate.

În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și documentarea completă a cazului.

Sursă
politia.md logopolitia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici