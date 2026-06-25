Caz de braconaj la Briceni: Doi elani, împușcați ilegal.

Poliția din Briceni investighează un caz de braconaj după ce în una dintre gospodăriile orașului au fost găsiți doi elani împușcați ilegal.

Potrivit Poliției, informația despre o posibilă vânătoare ilegală de animale sălbatice a fost primită cu o seară înainte. În urma intervenției într-o gospodărie din oraș, oamenii legii au depistat doi elani, împușcați ilegal. La fața locului au fost identificate mai multe persoane care participau la măcelărirea acestora.

Pe caz a fost pornit un proces penal, fapta fiind investigată sub aspectul infracțiunii de vânat ilegal.

În cadrul cercetării locului faptei, polițiștii au ridicat probe relevante, inclusiv tuburi de cartuș, care urmează să fie expertizate.

La acțiuni au participat și specialiști ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanți ai autorităților de mediu, care efectuează verificări de specialitate.

În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și documentarea completă a cazului.