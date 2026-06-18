Catlabuga, despre protestul fermierilor: Au tot dreptul să iasă. Eu voi fi alături de ei.

Ministra Agriculturii a comentat declarațiile fermierilor privind posibile noi proteste. Ea a spus că respectă dreptul cetățenilor de a-și exprima nemulțumirea, dar a cerut să nu transforme protestele într-un instrument politic.

„Fermierii au tot dreptul să protesteze. Voi fi alături de ei. Dar nu vreau ca agricultorii să fie folosiți în acțiuni cu caracter politic”, a subliniat Ludmila Catlabuga, îndemnând sectorul agricol să analizeze cu atenție contextul actual, transmite rupor.md.

Catlabuga a recunoscut că implementarea unor măsuri de sprijin întârzie. În același timp, ea a promis transparență totală, comunicare constantă și găsirea de soluții pentru problemele acumulate în sector.

Declarația ministrei a fost făcută pe fondul unui ultimatum din partea asociațiilor de profil. Anterior, consiliul Asociației Forța Fermierilor a anunțat pregătirea unui protest național de amploare pe 24 iunie, dacă Guvernul nu le va îndeplini cererile.

Decizia de a se pregăti pentru grevă a fost luată în cadrul unei ședințe din 16 iunie. Potrivit reprezentanților asociației, situația în sectorul agricol rămâne critică, iar ministerul de profil a încălcat promisiunea de a începe negocieri directe până la 15 iunie – dialogul cu fermierii nu a fost stabilit.