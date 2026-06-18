theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Iunie 2026, 07:36
22
Copiază linkul
Link copiat

Catlabuga, despre protestul fermierilor: Au tot dreptul să iasă. Eu voi fi alături de ei

Ministra Agriculturii a comentat declarațiile fermierilor privind posibile noi proteste. Ea a spus că respectă dreptul cetățenilor de a-și exprima nemulțumirea, dar a cerut să nu transforme protestele într-un instrument politic.

Catlabuga, despre protestul fermierilor: Au tot dreptul să iasă. Eu voi fi alături de ei.
Catlabuga, despre protestul fermierilor: Au tot dreptul să iasă. Eu voi fi alături de ei.

„Fermierii au tot dreptul să protesteze. Voi fi alături de ei. Dar nu vreau ca agricultorii să fie folosiți în acțiuni cu caracter politic”, a subliniat Ludmila Catlabuga, îndemnând sectorul agricol să analizeze cu atenție contextul actual, transmite rupor.md.

Catlabuga a recunoscut că implementarea unor măsuri de sprijin întârzie. În același timp, ea a promis transparență totală, comunicare constantă și găsirea de soluții pentru problemele acumulate în sector.

Declarația ministrei a fost făcută pe fondul unui ultimatum din partea asociațiilor de profil. Anterior, consiliul Asociației Forța Fermierilor a anunțat pregătirea unui protest național de amploare pe 24 iunie, dacă Guvernul nu le va îndeplini cererile.

Decizia de a se pregăti pentru grevă a fost luată în cadrul unei ședințe din 16 iunie. Potrivit reprezentanților asociației, situația în sectorul agricol rămâne critică, iar ministerul de profil a încălcat promisiunea de a începe negocieri directe până la 15 iunie – dialogul cu fermierii nu a fost stabilit.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici