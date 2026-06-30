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noi.md logonoi
30 Iunie 2026, 09:07
992
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Casele și clădirile neterminate vor fi impozitate conform noilor reguli

Proprietarii obiectelor de construcție neterminate vor fi supuși noilor reguli care stabilesc modul de calcul al gradului de finalizare a obiectelor imobiliare în scopuri fiscale.

Casele și clădirile neterminate vor fi impozitate conform noilor reguli.
Casele și clădirile neterminate vor fi impozitate conform noilor reguli.

Obiectele cu un grad de finalizare de cel puțin 50%, care rămân neterminate timp de trei ani de la începerea lucrărilor, vor fi evaluate conform unei metodologii unice, aprobate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, scrie noi.md.

Regulile se aplică obiectelor imobiliare situate atât în interiorul, cât și în afara localităților, indiferent de forma de proprietate. Noua metodă prevede că evaluarea va fi efectuată de o comisie formată în cadrul autorităților locale de stat.

La finalul examinării, comisia întocmește un proces-verbal în care va fi indicat gradul de finalizare a construcției, exclusiv pentru determinarea obligațiilor fiscale prevăzute de Codul Fiscal.

În document se precizează că procesul-verbal emis de comisie nu echivalează cu o expertiză tehnică și nu poate servi drept bază pentru înregistrarea clădirii în registrul proprietății imobiliare. Totodată, acesta nu modifică dreptul de proprietate asupra obiectului imobiliar și poate fi contestat conform prevederilor Codului Administrativ.

Conform metodologiei, la determinarea gradului de finalizare vor fi luați în considerare următoarele elemente principale ale construcției: fundațiile; structura portantă; planșeele; închiderile exterioare; acoperișul; alte lucrări (rețele comunale/ inginerești, finisaje exterioare și interioare).

Ponderea fiecărui element constructiv în gradul total de finalizare va fi următoarea: fundații — 15%; structura portantă — 25%; planșee — 15%; închideri exterioare — 15%; acoperiș — 10%; alte lucrări (comunicații, finisaje exterioare și interioare) — 20%. Suma ponderilor pentru elementele principale este de 100%.

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