Casele locuitorilor din Gribovo, inundate în urma ploilor torențiale: Totul în jur este acoperit de apă și nămol.

Prejudiciile urmează să fie evaluate, însă până atunci oamenii s-au apucat să înlăture urmele dezastrului și să-și pună gospodăriile în ordine.

La două zile după ploi, Olga Bețivu încă mai adună nămolul care i-a intrat în casă. Parchetul s-a umflat și mobila a fost distrusă, scrie moldova1.md.

„Iată, a rămas umezeală și mai șterg nămolul pe aici. E Doamne ferește!”

Femeia povestește că ploaia a început ca din senin cu o forță de nestăpânit.

„Când am intrat am văzut toată apa în casă, nămol, totul era negru, dulapurile erau în apă. Am reușit repede, am sărit, am ridicat, ce am reușit am ridicat. Iată, dulapul e avariat, podeaua s-a umflat și nu se deschide ușa, se rupe”.

Ploile torențiale au provocat pagube semnificative la culturile agricole, dar și în beciuri și fântâni, care au fost inundate. Localnicii spun că vor avea nevoie de timp pentru a înlătura urmările dezastrului.

„A venit un nepot de-al meu și îmi zice să ies din casă. Cum să ies dacă intră apa, că pragurile nu se vedeau. Așa am deschis și m-a luat de mână și m-a scos că era până aici așa. Pe urmă gardurile s-au răsturnat, în beci tot, mi-a scos niște porți de aici”.

„Când am venit de la serviciu, apa trecea peste malurile acestea. Mama stătea încuiată în sarai, casa era plină cu apă, am săpat și am dat drumul oleacă la apă. Am arendat tractorul, scoatem noroiul din curte, să putem merge. Mama e foarte speriată”.

„Era apa până sus, ne-a mâlit tot în grădină, în sarai a intrat toată apa, nu știu ce să făceam. Cred că așa e dat de la Dumnezeu”.

Ploile au deteriorat și cele două poduri din Gribova. Primarul localității, Igor Grozavu, a convocat în regim de urgență comisia situații excepționale pentru a stabili valoarea pagubelor.

„A fost o ploaie puternică pe un loc anumit, dar au fost afectate în jur de 20 de gospodării, dintre care, în patru case a pătruns puțină apă. Au fost inundate peste 10 beciuri și multe fântâni din adiacentul curții lor. Drumuri ale primăriei, ale comunității si poduri. Vor fi evaluate pagubele suferite de cetățeni, cât și cele aduse primăriei care vor fi înaintate către comisia situații excepționale locală și către comisia situații excepționale raională”, a menționat primarul satului Gribova.

Ploile puternice au cauzat pagube în multe localități din raioanele Ialoveni, Nisporeni, Strășeni, Telenești, Căușeni și Drochia. Pompierii și salvatorii au efectuat peste 30 de operațiuni de pompare a apei din beciuri și gospodării.