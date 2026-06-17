Cartelele PrePay vor fi activate doar după verificarea identității utilizatorilor.

Cartelele SIM PrePay vor putea fi activate doar după verificarea identității pe baza unui act de identitate.

Potrivit unui proiect aprobat de Guvern, până la finalizarea procesului de identificare, utilizatorii vor avea acces doar la funcții esențiale, precum apelurile de urgență la 112 sau activarea cartelei.

Deși activarea va fi condiționată de identificare, cetățenii vor putea în continuare să achiziționeze cartele SIM din chioșcuri, stații PECO sau alte puncte de vânzare, acestea urmând să fie comercializate în regim liber, transmite ipn.md.

Verificarea identității presupune colectarea numelui, prenumelui, IDNP-ului și a datelor din actul de identitate, urmată de confirmarea acestora prin interogarea Registrului de stat al populației, prin intermediul platformei MConnect.

Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru combaterea utilizării anonime a cartelelor mobile în escrocherii, fraude informatice, alerte false cu bombă și alte infracțiuni. În context, ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, a dat asigurări că procesul de identificare nu va permite monitorizarea apelurilor sau mesajelor și nu va afecta confidențialitatea comunicațiilor.

În nota de fundamentare a proiectului se menționează că, în prezent, în Republica Moldova sunt active circa 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, dintre care aproximativ 88% sunt comercializate prin rețele de distribuție.