Infotag.md logoInfotag
21 Mai 2026, 12:24
94
Carp: Regulile pentru vizitele civile la unitățile militare vor fi înăsprite

Regulile pentru vizitele civile la unitățile militare vor fi înăsprite. Acest lucru a fost anunțat de Lilian Carp, președinta Comisiei Parlamentare pentru Apărare, Securitate și Ordine Publică.

Aceasta a comentat rezultatele preliminare ale anchetei privind moartea unui adolescent de 16 ani, în incinta unei unități militare din Cahul, în urma manipulării neglijente a unei arme de către un soldat, transmite infotag.md.

În urma audierilor, membrii comisiei au formulat o serie de recomandări pentru organizarea vizitelor la unitățile militare și consolidarea măsurilor de securitate.

„Una dintre problemele identificate este controlul insuficient asupra persoanelor care intră în unitățile militare. Există zone desemnate pentru vizitatori, dar controalele asupra persoanelor care intră în unitatea militară nu sunt suficient de stricte. Acest lucru trebuie schimbat. Trebuie să existe o supraveghere și un control strict atât al civililor cărora li se permite să viziteze, cât și al întregului personal militar staționat acolo”, a subliniat Carp.

El a menționat că, potrivit rezultatelor anchetei preliminare, soldatul contractual care a tras focul de armă a încălcat arbitrar mai multe reglementări de siguranță a armelor de foc.

Infotag.md logoInfotag
