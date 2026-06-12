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agora.md logoagora
12 Iunie 2026, 12:21
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Carp: Parlamentul nu poate obliga Mitropolia Moldovei să rupă legăturile cu Patriarhia Rusiei

Parlamentul nu poate obliga Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove să rupă legăturile cu Patriarhia Rusiei, întrucât o asemenea intervenție ar încălca dreptul la asociere.

Carp: Parlamentul nu poate obliga Mitropolia Moldovei să rupă legăturile cu Patriarhia Rusiei.
Carp: Parlamentul nu poate obliga Mitropolia Moldovei să rupă legăturile cu Patriarhia Rusiei.

Cel puțin asta a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp. Declarația vine după ce Partidul Liberal a cerut Legislativului să adopte o lege prin care Mitropolia Moldovei să fie obligată să se disocieze de Patriarhia Moscovei, iar, în caz de refuz, să fie scoasă în afara legii, transmite agora.md.

Întrebat de presă cum vede solicitarea liberalilor, Carp a declarat că, din punct de vedere istoric, Mitropolia Basarabiei a fost cea care a deținut controlul asupra bunurilor și vieții religioase din Basarabia până la anexarea regiunii. Totuși, deputatul a subliniat că eventualele schimbări în raporturile dintre cele două mitropolii trebuie să aibă loc pe cale amiabilă.

„Logica lucrurilor este că, într-adevăr, Mitropolia Basarabiei a fost cea care a deținut controlul asupra bunurilor, dar și asupra vieții religioase în Republica Moldova până la anexarea Basarabiei. Dar acest lucru trebuie să aibă loc în condiții amiabile, în condițiile în care dreptul la asociere este permis oricui în Republica Moldova”, a declarat Lilian Carp.

Potrivit lui Carp, soluția ar trebui să vină printr-un dialog între cele două structuri bisericești, nu printr-o intervenție directă a Parlamentului.

„În asemenea condiții, trebuie să existe o comunicare între mitropolii pentru a merge spre o fuzionare. Parlamentul nu poate, pentru că asta ar încălca dreptul persoanelor la asociere”, a spus președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

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