Carp, despre noile scheme ale escrocilor: Următorul val va fi falsificarea vocii cu ajutorul inteligenței artificiale.

El a avertizat că, pe lângă apelurile telefonice clasice, escrocii utilizează tot mai des aplicațiile de mesagerie, iar în viitor ar putea recurge la tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru a imita vocea unor persoane apropiate victimelor. În aceste condiții, prevenirea și informarea populației rămân principalele instrumente de apărare, scrie jurnal.md.

Lilian Carp a explicat că una dintre principalele dificultăți în combaterea fenomenului este faptul că grupările care organizează fraudele nu mai activează, în mare parte, pe teritoriul Republicii Moldova.

„Dacă facem comparație cu ce a fost anterior, atunci erau grupuri care operau pe teritoriul Republicii Moldova. Am văzut și rețineri care au avut loc în acea perioadă, am văzut și descinderi în call-centere din Chișinău. Acum însă, potrivit informațiilor prezentate de Inspectoratul General al Poliției, INI și Procuratură, peste 90% dintre aceste fraude sunt operate din afara Republicii Moldova. Persoanele nu sunt telefonate de pe numere obișnuite sau de pe cartele propriu-zise, ci de pe numere criptate, generate din exterior. Oamenii ajung să intre în discuție cu escrocii și își pierd banii, iar în peste 60% dintre cazuri este vorba despre bani pe care îi aveau acasă, nu în conturile bancare. Vorbim despre fraude operate din afara Republicii Moldova, cu curieri angajați aici, iar cel mai important lucru este ca oamenii să fie informați și să nu cadă pradă acestor escrocherii”, a declarat Lilian Carp.

Potrivit deputatului PAS, autoritățile pregătesc modificări legislative care vor impune identificarea persoanelor care cumpără cartele PrePay, însă măsura nu va elimina complet fenomenul.

„Noi vom modifica legislația și nimeni nu va mai putea cumpăra o cartelă fără să fie identificat. Vom pune un control asupra numerelor de telefon PrePay, care până acum puteau fi cumpărate anonim. Dar asta nu rezolvă în sine problema. La etapa actuală, chiar dacă sunt folosite și cartele PrePay, ele nu reprezintă un număr foarte mare. În multe cazuri sunt utilizate numere generate și mascate din afara Republicii Moldova, care uneori pot chiar să coincidă cu numere reale de telefon”, a explicat Carp.

Acesta a mai afirmat că operatorii de telefonie mobilă au blocat deja sute de numere suspecte, însă escrocii își mută treptat activitatea pe platformele de mesagerie, unde posibilitățile de intervenție sunt limitate.

„Au fost blocate câteva sute de numere în ultima perioadă, numere care încercau să fie folosite de escroci. Dar noi vorbim deja despre următoarea etapă, în care operatorii de telefonie mobilă nu prea vor mai putea interveni. Noi vorbeam la audieri despre faptul că următoarea etapă ar putea fi folosirea diferitor aplicații, precum WhatsApp, Signal, Viber și altele, pentru comiterea escrocheriilor. Vineri discutam despre această posibilitate ca despre una ipotetică, iar astăzi deja vedem tentative prin aceste aplicații. În cazul lor, operatorii de telefonie nu prea au nicio posibilitate să intervină. Acolo doar proprietarii acestor platforme dețin instrumentele necesare și nimeni nu oferă acces la ele”, a spus Lilian Carp.

Deputatul a avertizat că metodele folosite de infractori vor deveni și mai sofisticate odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale.

„Vreau să ajung la ce tipuri noi de fraude vor fi folosite și lumea trebuie să fie pregătită. Următoarea generație de fraudă va fi prin folosirea vocii generate cu inteligență artificială a unei persoane cunoscute. Te va suna cineva și îți va spune că a avut un accident sau că se află într-o altă situație gravă și are nevoie urgentă de bani. Sfatul meu este foarte simplu: închideți convorbirea și sunați persoana respectivă pe numărul pe care îl aveți dumneavoastră. Convingeți-vă că este adevărat. Nu intrați în discuții și nu transmiteți bani. Dacă cineva vă sună și se prezintă drept polițist, reprezentant al unei bănci sau al unei instituții, trebuie să înțelegeți un lucru foarte clar: nimeni nu solicită prin telefon date cu caracter personal. Niciodată nu se oferă la telefon date cu caracter personal”, a subliniat Carp.