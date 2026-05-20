Carp, despre împușcătura în unitatea militară: Arma era desfăcută și arătată celor prezenți.

Declarațiile au fost făcute după audierile parlamentare care au avut loc marți, 19 mai, informează realitatea.md.

Potrivit deputatului, concluziile preliminare arată că militarul contractual implicat în incident a încălcat mai multe norme de securitate în manipularea armelor de foc.

„Din ceea ce se poate trage ca concluzii preliminare, rezultă că au fost încălcate anumite norme de securitate din partea militarului contractual. Întrebările care s-au pus: avea el dreptul să poarte armă, pentru că arma pot purta doar cei care sunt în gardă sau în anumite condiții speciale. El avea dreptul, pentru că se afla la post în unitatea militară, în zona tehnicii militare. Acolo este necesar să ai arma asupra ta”, a declarat Carp.

El a explicat că militarul ar fi putut fi trimis să înlocuiască un coleg care lua masa, însă înainte de asta a intrat în spațiul destinat vizitatorilor, unde se aflau mai mulți tineri, inclusiv adolescentul care ulterior a decedat.

„El a încălcat tehnica de manipulare a armei, nu avea dreptul să scoată arma. A scos-o de mai multe ori, a desfăcut-o, a arătat-o. Toți se aflau pe aceeași linie, iar când a apăsat pe trăgaci, din păcate, adolescentul s-a aflat pe linia de foc și s-a produs acest caz tragic. De aceea am solicitat procuraturii ca, atunci când va avea toate informațiile, să comunice concluziile finale în acest caz tragic”, a menționat președintele comisiei.

Lilian Carp a afirmat, de asemenea, că în primele momente după incident medicii au presupus că adolescentul a suferit un atac de cord, deoarece rana provocată de glonț nu prezenta semne evidente de sângerare externă.

„Conform informațiilor preliminare, acest lucru se întâmplă în cazuri foarte rare, când glonțul pătrunde în corp, trece prin aortă, apoi prin inimă și alte părți ale organismului fără sângerare externă. Singurul loc unde se vedea sânge era zona nazală. De aceea percepția inițială a primei echipe, apoi a celei de-a doua echipe de medici, a fost că a fost un atac de cord”, a spus deputatul.

El a adăugat că Ministerul Apărării nu a comunicat imediat cauza decesului, deoarece a așteptat concluziile expertizei medico-legale.

„Ministerul Apărării a publicat informația după ce a primit rezultatele expertizei medico-legale. Datele inițiale apărute în spațiul public au fost eronate și nu au provenit de la minister”, a declarat Carp.

După audieri, membrii comisiei au formulat o serie de recomandări privind organizarea vizitelor în unitățile militare și consolidarea măsurilor de securitate. Potrivit deputatului, una dintre problemele identificate este controlul insuficient asupra persoanelor care intră pe teritoriul unităților militare.

„Există zone destinate vizitelor, însă controlul asupra persoanelor care intră pe teritoriul unității militare nu este suficient de strict. Acest lucru trebuie schimbat”, a subliniat Carp.

Deputatul a menționat că comisia guvernamentală de anchetă trebuie să prezinte concluziile finale, după care vor fi luate decizii privind persoanele responsabile din Ministerul Apărării.

Tragedia a avut loc pe 10 mai într-o unitate militară din sudul țării. Inițial, Poliția a comunicat că adolescentul a murit din cauza unui atac de cord, însă ulterior s-a stabilit că a decedat din cauza unei răni prin împușcare. În urma incidentului a fost rănit și un militar în termen de 18 ani.

Militarul contractual de 20 de ani, suspectat de împușcare, a fost arestat pentru 30 de zile. Pe numele său a fost deschis un dosar penal, iar Ministerul Apărării efectuează o anchetă internă. Ministrul Apărării, Anatolii Nosatîi, a declarat anterior că nu intenționează să demisioneze până la finalizarea anchetei, subliniind necesitatea de a rămâne în funcție pentru elucidarea completă a circumstanțelor cazului.