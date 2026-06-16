Caraman: Spațiul digital devine principala arenă a competiției electorale.

Președinta CEC, Angelica Caraman, a declarat că spațiul digital devine principala arenă a competiției electorale, motiv pentru care instituțiile trebuie să adapteze mecanismele de protecție a votului la noile realități.

Vorbind marți la conferința regională „Banii în politică” de la Chișinău, ea a subliniat că transformarea digitală accelerată schimbă modalitățile de finanțare și desfășurare a campaniilor electorale, transmite infotag.md.

Potrivit Angelicăi Caraman, la ultimele alegeri parlamentare din Republica Moldova, cheltuielile declarate pentru publicitatea online au crescut cu peste 100.000 de euro comparativ cu alegerile precedente. Creșterea a depășit 39%.

Prezent la eveniment, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a remarcat importanța cooperării regionale pentru identificarea și contracararea noilor forme de influență asupra proceselor democratice. El a subliniat că numeroasele provocări cu care se confruntă statele din regiune depășesc granițele naționale și necesită soluții comune.

„Fiecare țară aduce experiența și lecțiile învățate, iar schimbul de bune practici ne ajută să înțelegem mai bine problemele comune și să găsim soluții mai eficiente pentru protejarea integrității proceselor democratice”, a spus Grosu.

La conferință participă peste 100 de reprezentanți ai organelor electorale, instituțiilor anticorupție, organizațiilor societății civile, jurnaliști de investigație și experți internaționali din aproximativ 20 de țări, inclusiv Ucraina, Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, România, Letonia, Lituania, Armenia și Polonia.

Tema centrală a evenimentului este „De la bani virtuali la influență reală: noi frontiere ale rezilienței democratice”. Aceasta reflectă urgența cu care statele din regiune se confruntă cu provocări fără precedent: utilizarea criptomonedelor și a instrumentelor fintech în finanțarea ilegală a campaniilor electorale, intervenția financiară străină prin canale digitale și vulnerabilitățile create de transformarea rapidă a mediului informațional.