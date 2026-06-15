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unimedia.info logounimedia
15 Iunie 2026, 18:38
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Cântăreața Diana Rotaru a devenit victimă a escrocilor online: Mi-au scos toți banii de pe card

Interpreta Diana Rotaru a devenit victimă a unor escroci online și a pierdut 6.000 de lei încercând să-și vândă calculatorul.

Cântăreața Diana Rotaru a devenit victimă a escrocilor online: Mi-au scos toți banii de pe card.
Cântăreața Diana Rotaru a devenit victimă a escrocilor online: Mi-au scos toți banii de pe card.

Potrivit spuselor sale, escrocul a furat exact suma pentru care a pus calculatorul la vânzare, scrie unimedia.info.

„Îmi pun eu în vânzare calculatorul meu și m-a contactează cineva pe WhatsApp. O voce de bărbat, am vorbit în limba rusă: „Vreau să cumpăr calculatorul de la dumneavoastră. Vă rog să-mi dați cardul dumneavoastră bancar, ca să fac transferul.”

Mi s-a părut credibilă treaba asta, pentru că m-a contactat un om real. Nu am vorbit cu un robot acum sau nu știu ce. Deci am vorbit cu cineva real.

Am dat datele și mi-a luat toți banii. Cât costa calculatorul - 6.000 de lei, 6.000 de lei mi-a luat de pe card”, a declarat interpreta.

Sursă
unimedia.info logounimedia
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