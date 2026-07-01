Canicula pune presiune pe sistemul medical: Intervențiile chirurgicale programate sunt amânate.

Temperatura aerului în mai multe regiuni ale țării urcă până la +34 °C, ceea ce deja afectează activitatea mai multor domenii, inclusiv sistemul de sănătate.

Instituțiile medicale raportează amânarea forțată a unei părți din intervențiile chirurgicale programate. Medicii spun că, în condiții de temperaturi ridicate, pacienții suportă mai greu perioada de recuperare, motiv pentru care în această perioadă se efectuează în principal doar operațiile urgente, transmite tvrmoldova.md.

„Recuperarea este mai dificilă. În saloane este, de asemenea, o temperatură ridicată. Din păcate, nu toate secțiile sunt dotate cu aer condiționat”, a declarat șefa secției de primire a Spitalului „Arhanghel Mihail”, Olga Ursatîi.

Canicula complică și activitatea salvatorilor, militarilor, poliției și șoferilor. Militarii își ajustează programele de antrenament, mutând exercițiile fizice în orele dimineții, pompierii înregistrează o creștere a numărului de intervenții din cauza incendiilor de vegetație uscată, iar echipajele de patrulare încearcă să minimizeze timpul petrecut în soare.

Sinopticii avertizează că vremea caniculară va persista și în zilele următoare, în special în regiunile centrale și de sud ale țării, precum și la Bălți, Râșcani, Glodeni, Ștefan Vodă și Cimișlia.