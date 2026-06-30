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30 Iunie 2026, 11:37
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Canicula deformează drumurile: Plăci de beton, ridicate pe traseul Bălți–Chișinău

Un locuitor a surprins imagini de pe traseul Bălți–Chișinău, cunoscut și drept „betonca”, unde, din cauza temperaturilor extreme, mai multe dale de beton s-au ridicat pe un sector de drum, punând în pericol siguranța circulației.

Canicula deformează drumurile: Plăci de beton, ridicate pe traseul Bălți–Chișinău.
Canicula deformează drumurile: Plăci de beton, ridicate pe traseul Bălți–Chișinău.

Incidentul vine în contextul avertizărilor emise de Administrația Națională a Drumurilor, care a anunțat anterior că, pe fondul Codurilor Galben, Portocaliu și Roșu de caniculă valabile în perioada 28 iunie – 1 iulie, pe drumurile publice naționale pot apărea deformări ale îmbrăcăminții rutiere din beton-ciment, manifestate prin ridicarea dalelor, scrie stiri.md.

Potrivit instituției, aceste fenomene sunt cauzate de temperaturile ridicate și pot genera situații de risc pentru participanții la trafic.

În acest context, Administrația Națională a Drumurilor a anunțat că a intensificat patrularea și monitorizarea drumurilor naționale prin intermediul unităților teritoriale ale S.A. Drumuri, în special pe sectoarele considerate vulnerabile.

Totodată, echipele de intervenție sunt mobilizate pentru semnalizarea și remedierea rapidă a porțiunilor afectate.

Șoferii sunt îndemnați insistent să manifeste prudență sporită, să reducă viteza și să respecte strict cerințele indicatoarelor rutiere temporare instalate în zonele afectate de deformări.

Despre orice situații de urgență pe drumuri sau necesitatea apelării serviciilor de reparații se poate anunța la telefoanele non-stop ale Administrației Naționale a Drumurilor: (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117. Apelurile sunt acceptate și prin Viber și WhatsApp.

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