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tvn.md logotvn
30 Iunie 2026, 16:42
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Canicula a afectat mai multe drumuri naționale

Căldura extremă a provocat deteriorări pe nouă sectoare ale drumurilor naționale din Moldova.

Canicula a afectat mai multe drumuri naționale.
Canicula a afectat mai multe drumuri naționale.

Despre aceasta a anunțat Administrația Națională a Drumurilor, transmite tvn.md.

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în contextul Codurilor Galben, Portocaliu și Roșu de caniculă, emise pentru perioada 28 iunie – 1 iulie, pe 9 sectoare au fost înregistrate degradări ale îmbrăcămintei rutiere din beton-ciment.

Deteriorările s-au manifestat prin ridicarea dalelor de beton, fenomen care poate pune în pericol siguranța participanților la trafic. Muncitorii rutieri au intervenit operativ pentru semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate și pentru remedierea problemelor constatate.

Lucrările au fost efectuate pe mai multe sectoare ale drumului M5, în apropierea localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbrăvița, Mărăndeni, dar și pe sectorul de ocolire a municipiului Bălți. Intervenții au avut loc și pe drumul M3, în localitatea Porumbrei.

Administrația Națională a Drumurilor anunță că, prin intermediul unităților teritoriale S.A. „Drumuri”, va continua monitorizarea infrastructurii rutiere și va interveni ori de câte ori va fi necesar, pentru ca circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.

Canicula a afectat mai multe drumuri naționale

Canicula a afectat mai multe drumuri naționale

Sursă
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