theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
deschide.md logodeschide
2 Iunie 2026, 11:47
2 733
Copiază linkul
Link copiat

Candidatul lui Trump pentru funcția de ambasador la Chișinău a studiat limbile slave

Joseph Mark Burkhalter, nominalizat de președintele Donald Trump la funcția de ambasador al SUA la Chișinău, este originar din statul Georgia și activează în prezent ca senior advisor în cadrul firmei de avocatură Dentons US LLP.

Candidatul lui Trump pentru funcția de ambasador la Chișinău a studiat limbile slave.
Candidatul lui Trump pentru funcția de ambasador la Chișinău a studiat limbile slave.

În companie, el se ocupă de proiecte ce vizează politicile publice și dezvoltarea economică.În trecut, el a fost propus și pentru funcția de ambasador al SUA în Norvegia, informează deschide.md.

Înainte de activitatea sa din sectorul privat, Burkhalter a avut o carieră  politică de aproape două decenii în statul Georgia, reprezentând o circumscripție din zona metropolitană Atlanta în Adunarea Generală. De-a lungul mandatului său, a deținut inclusiv funcțiile de Speaker al Camerei Reprezentanților și Speaker Pro Tempore, fiind cunoscut pentru colaborarea cu reprezentanți ai ambelor partide.

Pe lângă activitatea politică, Burkhalter a fost implicat în domeniul dezvoltării imobiliare și a făcut parte din conducerea mai multor organizații de afaceri și dezvoltare comunitară din Georgia. Totodată, aproape zece ani a fost membru al Consiliului de Dezvoltare al Programului Universității din Georgia la Oxford.

Joseph Mark Burkhalter este absolvent al Universității din Georgia, unde a studiat Limbi Germane și Slave, precum și Studii Globale și Științe Politice. Acesta vorbește limba germană și are cunoștințe de mai multe limbi străine.

SUA nu au mai avut ambasador la Chișinău din 31 mai 2024, când Kent Logsdon și-a încheiat mandatul. În prezent, interimatul este asigurat de Însărcinatul cu afaceri Nick Pietrowicz.

Sursă
deschide.md logodeschide
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici