Candidatul lui Trump pentru funcția de ambasador la Chișinău a studiat limbile slave.

În companie, el se ocupă de proiecte ce vizează politicile publice și dezvoltarea economică.În trecut, el a fost propus și pentru funcția de ambasador al SUA în Norvegia, informează deschide.md.

Înainte de activitatea sa din sectorul privat, Burkhalter a avut o carieră politică de aproape două decenii în statul Georgia, reprezentând o circumscripție din zona metropolitană Atlanta în Adunarea Generală. De-a lungul mandatului său, a deținut inclusiv funcțiile de Speaker al Camerei Reprezentanților și Speaker Pro Tempore, fiind cunoscut pentru colaborarea cu reprezentanți ai ambelor partide.

Pe lângă activitatea politică, Burkhalter a fost implicat în domeniul dezvoltării imobiliare și a făcut parte din conducerea mai multor organizații de afaceri și dezvoltare comunitară din Georgia. Totodată, aproape zece ani a fost membru al Consiliului de Dezvoltare al Programului Universității din Georgia la Oxford.

Joseph Mark Burkhalter este absolvent al Universității din Georgia, unde a studiat Limbi Germane și Slave, precum și Studii Globale și Științe Politice. Acesta vorbește limba germană și are cunoștințe de mai multe limbi străine.

SUA nu au mai avut ambasador la Chișinău din 31 mai 2024, când Kent Logsdon și-a încheiat mandatul. În prezent, interimatul este asigurat de Însărcinatul cu afaceri Nick Pietrowicz.