theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
9 Iunie 2026, 20:36
1 701
Copiază linkul
Link copiat

Canalul GRT, amendat cu 60.000 de lei: Instanța menține decizia CA

Judecătoria sectorului Râșcani din Chișinău a respins ca nefondată petiția postului regional de stat TV-Găgăuzia (GRT), care contesta Hotărârile Consiliului Audiovizual adoptate în septembrie 2025.

Canalul GRT, amendat cu 60.000 de lei: Instanța menține decizia CA.
Canalul GRT, amendat cu 60.000 de lei: Instanța menține decizia CA.

Este vorba despre două amenzi de câte 30.000 de lei fiecare, precum și suspendarea dreptului de difuzare a publicității comerciale pentru o zi, de la 06:00 la 24:00. Deciziile au fost luate din cauza lipsei de imparțialitate, a informațiilor false și a atitudinii părtinitoare a prezentatorilor unor programe, transmite infotag.md.

De exemplu, Consiliul a constatat că trei reportaje difuzate de TV Găgăuzia în cadrul emisiunii de știri „Novosti” din 24, 25 și 28 iulie 2025 s-au bazat exclusiv pe declarații de susținere a bașcanului Evgenia Guțul (în prezent executându-și pedeapsa - „I.”). Și în programul „interes Public”, care a fost difuzat pe 29 iulie, acuzațiile și declarațiile fără justificare faptică au fost făcute de invitatul programului, iar gazda nu a intervenit pentru a echilibra discursul invitatului. Rezultatele monitorizării programului Big Game din 3 august au stabilit că poziția moderatorului a demonstrat o lipsă de echilibru și imparțialitate în abordarea subiectelor discutate.

Consiliul consideră că acest lucru este contrar legii, în special prevederii conform căreia programele de știri și discuții ar trebui să asigure imparțialitatea, echilibrul și promovarea liberei formări a opiniilor prin prezentarea principalelor puncte de vedere opuse.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici