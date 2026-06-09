Canalul GRT, amendat cu 60.000 de lei: Instanța menține decizia CA.

Este vorba despre două amenzi de câte 30.000 de lei fiecare, precum și suspendarea dreptului de difuzare a publicității comerciale pentru o zi, de la 06:00 la 24:00. Deciziile au fost luate din cauza lipsei de imparțialitate, a informațiilor false și a atitudinii părtinitoare a prezentatorilor unor programe, transmite infotag.md.

De exemplu, Consiliul a constatat că trei reportaje difuzate de TV Găgăuzia în cadrul emisiunii de știri „Novosti” din 24, 25 și 28 iulie 2025 s-au bazat exclusiv pe declarații de susținere a bașcanului Evgenia Guțul (în prezent executându-și pedeapsa - „I.”). Și în programul „interes Public”, care a fost difuzat pe 29 iulie, acuzațiile și declarațiile fără justificare faptică au fost făcute de invitatul programului, iar gazda nu a intervenit pentru a echilibra discursul invitatului. Rezultatele monitorizării programului Big Game din 3 august au stabilit că poziția moderatorului a demonstrat o lipsă de echilibru și imparțialitate în abordarea subiectelor discutate.

Consiliul consideră că acest lucru este contrar legii, în special prevederii conform căreia programele de știri și discuții ar trebui să asigure imparțialitatea, echilibrul și promovarea liberei formări a opiniilor prin prezentarea principalelor puncte de vedere opuse.