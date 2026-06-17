CALM a transmis conducerii țării propriul său model de reformă administrativă.

Congresul Autorităților Locale din Moldova a adresat Guvernului, Administrației Prezidențiale și Parlamentului o solicitare prin care cere ca, în cadrul comisiei mixte existente, să fie analizată concepția sa privind reforma APL.

După cum subliniază organizația, aceasta se bazează pe Carta Europeană a Autonomiei Locale, recomandările Consiliului Europei și sprijinul procesului de integrare europeană a Moldovei, scrie logos-pres.md.

Documentul este rezultatul unor consultări ample, la care au participat reprezentanți ai autorităților locale și administrației de stat, experți și oameni de știință.

Conform conceptului său, consolidarea autonomiei locale presupune aprofundarea descentralizării politice, administrative și financiare, precum și dependența directă a competențelor organelor locale de alocarea resurselor financiare necesare exercitării acestora.

Ce propune CALM

În planul reformei teritoriale, membrii organizației propun stimularea asocierii voluntare, cooperării intercomunitare, delegarea competențelor care nu pot fi realizate de autoritățile locale, desființarea raioanelor și crearea regiunilor de dezvoltare după model european (NUTS 2).

Pentru aceasta, consideră CALM, este necesară municipalizarea — transformarea municipiilor și orașelor în centre de dezvoltare și accelerarea digitalizării serviciilor publice.

Totodată, decizia privind modificarea granițelor administrativ-teritoriale trebuie luată în urma consultărilor cu cetățenii (preferabil prin referendum).

Membrii organizației consideră că autonomia locală reală depinde de calitatea instituțiilor și claritatea competențelor, nu de parametrii demografici ai localității. Iar pentru a asigura un rezultat, aceasta trebuie realizată paralel cu reforma administrației centrale — pentru a asigura un echilibru vertical al puterilor.

Pentru a evita riscurile de destabilizare socială și politică, procesul necesită perioade de tranziție, evaluarea impactului și atingerea unui consens politic și social larg.