ipn
22 Mai 2026, 15:25
295
Calea Orheiului intră în reparații capitale: Trotuare noi și peste 400 de locuri de parcare

Strada Calea Orheiului intră în reparații capitale. Primarul Ion Ceban a anunțat că pe lângă partea carosabilă, vor fi amenajate trotuare noi și peste 400 de locuri de parcare, inclusiv o parcare de captură la intrarea în oraș.

Calea Orheiului intră în reparații capitale: Trotuare noi și peste 400 de locuri de parcare.
Calea Orheiului intră în reparații capitale: Trotuare noi și peste 400 de locuri de parcare.

Potrivit edilului, lucrările vor fi efectuate pe o suprafață totală de aproximativ 60.000 de metri pătrați, dintre care circa 40 de mii de metri pătrați vor fi pavate cu beton de ciment, iar restul se va acoperi cu asfalt, transmite ipn.md.

Autoritățile municipale spun că va fi aplicată aceeași tehnologie utilizată anterior pe Șoseaua Hâncești – o metodă modernă de reabilitare a drumurilor din beton, folosită și în alte state.

Potrivit edilului, Calea Orheiului nu a beneficiat până acum de o reparație capitală, deși zilnic pe această arteră circulă aproximativ 40.000 de automobile pe un singur sens de mers.

În paralel cu lucrările la carosabil, municipalitatea va construi și reabilita trotuarele de pe ambele părți ale străzii, inclusiv în zonele unde acestea lipsesc. De asemenea, vor fi amenajate aproximativ 200 de noi locuri de parcare de-a lungul arterei.

Un alt proiect vizează amenajarea unei parcări de captură la intersecția străzilor Calea Orheiului și Socoleni, cu aproximativ 220 de locuri de parcare. În zonă va fi extins și iluminatul public, inclusiv în spațiile pietonale și în parcări.

