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bani.md logobani
1 August 2026, 14:30
2 087
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Călătoria la mare va costa mai mult: Bulgaria a majorat prețurile la viniete

Moldovenii care pleacă în concediu în Bulgaria cu mașina sau tranzitează țara în drum spre Grecia și Turcia vor plăti mai mult pentru vinietă.

Călătoria la mare va costa mai mult: Bulgaria a majorat prețurile la vignete
Călătoria la mare va costa mai mult: Bulgaria a majorat prețurile la vignete

Începând cu 1 august, Bulgaria majorează prețul vinietelor electronice pentru autoturisme cu aproximativ 30%. Este prima majorare de prețuri din momentul introducerii sistemului electronic de taxare a drumurilor, în 2019, transmite bani.md

Scumpirea are loc în plin sezon turistic, când Bulgaria rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru vacanțe, dar și o țară de tranzit importantă pentru locuitorii Republicii Moldova, care se deplasează cu automobilul spre litoralul Greciei sau în Turcia.

Vinieta anuală va costa acum aproximativ 65 de euro, în loc de 50 de euro.

Vigneta pentru trei luni se va scumpi de la 28 la 36 de euro, iar cea pentru o lună — de la 15 la 20 de euro.

Se va majora și costul vinietelor pe termen scurt, folosite cel mai des de turiști. Astfel, vinieta săptămânală va costa aproximativ 10 euro, vinieta pentru weekend — 6,6 euro, iar cea pentru o zi — 5,3 euro.

Șoferii ar trebui, de asemenea, să urmărească cu atenție termenul de valabilitate al vinietei. Amenda compensatorie pentru circulația fără o vinietă valabilă crește aproximativ de la 36 la 47 de euro.

Autoritățile din Bulgaria explică majorarea tarifelor prin necesitatea unor investiții suplimentare în infrastructura rutieră. Potrivit acestora, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale ale țării se află în prezent într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare.

Vigneta poate fi procurată online prin intermediul platformelor oficiale și al aplicațiilor partenere, precum și în puncte de vânzare autorizate, inclusiv la casele de la punctele de trecere a frontierei.

După majorarea prețurilor, autoritățile bulgare estimează să obțină în 2026 peste 22 de milioane de euro venituri suplimentare, iar în anii următori această sumă ar trebui să depășească 54 de milioane de euro anual.

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