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stiri.md logostiri
18 Iunie 2026, 12:35
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Câini vagabonzi, observați în unul dintre cele mai aglomerate parcuri din Chișinău

Mai mulți câini fără stăpân au fost surprinși plimbându-se nestingheriți prin parcul Valea Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei, iar unii locuitori susțin că animalele manifestă un comportament agresiv.

Câini vagabonzi, observați în unul dintre cele mai aglomerate parcuri din Chișinău.
Câini vagabonzi, observați în unul dintre cele mai aglomerate parcuri din Chișinău.

În cadrul unor imagini video publicate pe rețelele sociale se poate observa că mai mulți adulți și copii se plimbă prin parc, în timp ce animalele latră și se deplasează liber prin zonă, transmite stiri.md.

Primăria Capitalei nu a comentat deocamdată imaginile video.

Problema câinilor fără stăpân rămâne una actuală în municipiul Chișinău. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2025 peste 3.000 de locuitori ai Capitalei au solicitat asistență antirabică după ce au fost mușcați sau zgâriați de animale.

Printre persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale s-au numărat și 133 de copii, cu 25 mai mulți comparativ cu anul precedent.

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