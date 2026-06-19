Cafea și desert de 27 de euro: Un turist a rămas șocat de prețurile din Sozopol,

Pe coasta bulgară a Mării Negre au reapărut disputele privind costul vacanțelor. Motivul a fost un caz în Sozopol, unde turiștii au plătit 27 de euro pentru o cafea și o prăjitură.

După cum s-a aflat, promoția anunțată anterior de local nu se aplica cafelei fără cofeină, motiv pentru care nota finală a fost mult mai mare decât se aștepta, informează profit.ro.

Reprezentanții industriei turistice subliniază că principala problemă nu este atât nivelul prețurilor, cât transparența modului în care acestea sunt stabilite și raportul calitate-preț al serviciilor.

Costul vacanței în diferite stațiuni din Bulgaria variază semnificativ. În Burgas, o bere poate fi cumpărată pentru aproximativ 2 euro, supa de pește pentru 3 euro, iar o masă completă cu pește prăjit, cartofi și bere costă în jur de 6 euro.

În același timp, în Sozopol prețurile sunt mult mai mari. O porție de pește mic prăjit costă circa 12 euro, iar midiile servite în pâine – în jur de 15 euro. În Nessebar, porțiile de calamar sunt de obicei între 11–13 euro, iar creveții curățați ajung până la 17 euro porția.

În stațiunea Sfântul Vlas, diferența dintre localurile economice și cele de lux este și mai evidentă. În restaurantele scumpe, o porție de homar poate costa în jur de 160 de euro.

Experții notează că, după trecerea Bulgariei la euro, turiștilor le este mai ușor să compare prețurile locale cu cele din Grecia, Italia și alte țări ale UE. Totodată, mulți vizitatori consideră că în anumite stațiuni Bulgaria nu mai este o destinație ieftină pentru vacanța de vară.

Cu toate acestea, reprezentanții industriei subliniază că pe litoral se pot găsi în continuare opțiuni pentru aproape orice buget, de la cafenele de plajă accesibile până la restaurante premium. Potrivit lor, alegerea depinde în primul rând de formatul de vacanță preferat de turist.